Оплата счетов через интернет в Израиле

Я уже описывал способы оплаты арноны и воды через интернет вот в этой статье. Заметка не претендовала на исключительную полноту, но недавно на сайте Myisra я наткнулся на внушительный список ссылок для оплаты израильских услуг через интернет. О нём ниже.
Вставлять этот список в и без того большую прошлую статью, я решил, неразумно. Поэтому приведу его в новой небольшой заметке.
https://www.citypay.co.il/Openning.asp?Lang=1&Bank=&CityName=
https://www.mybills.co.il/ (ввести название услуги в поиске или искать ниже в меню)
http://mei-ashkelon.co.il/payment01.htm (Ашкелон и Нетивот)
https://www.paybill.co.il/Payments.aspx (выборочные города)
https://www.citypay.co.il (выборочные города)
https://www.mybills.co.il/ (выборочные города)
Если у вас открыт счет в банке Hapoalim:
https://www.bankhapoalim.co.il/russian/p_be_i_tashlumim_online_tab2.html
Амисрагас: http://www.amisragas.co.il/Payments/GazPayment.asp?CategoryId=77
Супергас: https://pay.supergas.co.il/BillingCheckForm.asp
Пазгас: https://www.pazgas.co.il/heb/commonactions/bill/
Или на сайте https://www.mybills.co.il/ (ввести название услуги в поиске или искать ниже в меню)
https://www.citypay.co.il/Openning.asp?Lang=1&Bank=&CityName=
https://www.mybills.co.il/ (ввести название услуги в поиске или искать ниже в меню)
https://www.citypay.co.il/Openning.asp?Lang=1&Bank=&CityName=
https://www.mybills.co.il/ (ввести название услуги в поиске)
В Израиле действует «интересная» система. Если после вызова скорой помощи произошла госпитализация пациента, то оплату скорой помощи покрывает страховка. Если же человека «откачали» и отпустили с миром, то оплата данной услуги всецело ложится на его плечи, а это очень внушительная сумма. Поэтому скорую помощь рекомендуется вызывать действительно в экстренной ситуации.
Кроме того, у вас по-прежнему есть возможность оплачивать счета на почте, наслаждаясь всеми прелестями очередей, хамства и бездарно потраченного времени. А есть и еще один способ — «ораат кева». Он заключается в поручении ежемесячно списывать с вашего счета определенную сумму для оплаты какой-либо услуги. Для этого часто необходимо заполнить анкету и отнести ее в банк. Я таким образом раньше платил за тренажерный зал, а сейчас плачу за больничную кассу. Оплата больничной кассы через ораат кева удобна тем, что человек годами не переходит из одной больничной кассы в другую, но раз в год-два меняет кредитные карты (если, конечно, следит за этим и понимает, зачем). И чтобы каждый раз не привязывать оплату больничной кассы к новой карте, разумней оформить платежное поручение со счёта.
Примечание! Статье уже больше пяти лет. За это время какие-то ссылки могли перестать работать. Если вы нашли такую ссылку, напишите в комментарии, что она не работает, а в идеале, предложите новую работающую взамен, и я обновлю статью.
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Комментарии
Есть ещё один сайт для оплаты арноны и воды.
https://www.paybill.co.il/Payment/WaterPayment
Столкнулся с тем что на сайте для оплаты для моего города платежи запрещены, подсмотрел сайт выше на портале города, оплатил через него арнону.
https://www.citypay.co.il/Openning.asp?Lang=1&Bank=&CityName= теперь какой-то отдел инкассации выдает вместо арноны)))
В общем выбирать надо третью строку מחלקת הגבייה, если платите на citipay.co.il.
Добрый день. Берет ли банк Апоалим проценты за оплату счетов коммунальных услуг через интернет по кредитной карте?
Добрый день! ЕСЛИ НЕТ В ВЫБОРКЕ ОПЛАТ МОЕГО ГОРОДА КИРЬЯТ-ХАИМ-как платить?
По вашей ссылке на оплату газа (супергаз), оплатила счёт за газ. Но, не пришло никакого подтверждения на электронную почту, как это было раньше. Как я могу проверить, что мой счёт оплачен и что я не указала все данные моей карты каким нибудь мошенникам?
Если у вас открыт счет в банке Hapoalim:
https://www.bankhapoalim.co.il/russian/p_be_i_tashlumim_online_tab2.html
битая ссылка.
Вода Хайфа מי כרמל … https://city4u.co.il/PortalServicesSite/cityPay/140100?SId=75&LAMASID=140100
Так же оплату за электричество принимают только местную кредитку, спрашивается, чем им российская дебетка не угодила?
Ответа на этот вопрос у меня нет. Во многих местах здесь проблема платить российскими дебетовыми картами.
Чтобы не бороться с ветряными мельницами, можно пользоваться системой по тем правилами, которые установлены системой, а не по тем, которые привычны "оттуда". Можно элементарно сделать себе местную карту и не знать проблем.
Ссылка на банк Апоалим в разделе Арнона не работает.
А как оплатить хашмаль по счетчику предоплаты?
За воду по всем предлагаемым интернет адресам оплатить не удалось, а за электричество получилось.
Посмотрите актуальный адрес на квитанции за воду. Статья старая — ссылки могли измениться.
Увлекаться ораат-кевами не советую: делать их муторно, а отменять сложно. Самый большой минус — банковское платежное поручение это обязательство на безоговоручную оплату выставленного счета с заранее не известной суммой (например, подскочивший тариф после окончания льготного периода), к чему игрок может оказаться не готов, а это грозит страшными карами от банка. Если оплачивать электричество, Hot, Yes через карты CalFix можно получить 5% кэшбек на мороженное, а арнону и воду через MyBills+Isracard Lifestyle- халявный гель для душа.