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Ole Hadash
OLE HADASH
Репатриация в Израиль

Оплата счетов через интернет в Израиле

Я уже описывал способы оплаты арноны и воды через интернет вот в этой статье. Заметка не претендовала на исключительную полноту, но недавно на сайте Myisra я наткнулся на внушительный список ссылок для оплаты израильских услуг через интернет. О нём ниже.

Вставлять этот список в и без того большую прошлую статью, я решил, неразумно. Поэтому приведу его в новой небольшой заметке.

Электричество

https://www.iec.co.il/pages/billspayment.aspx

Арнона

https://www.citypay.co.il/Openning.asp?Lang=1&Bank=&CityName=

https://www.mybills.co.il/ (ввести название услуги в поиске или искать ниже в меню)

Вода

http://mei-ashkelon.co.il/payment01.htm (Ашкелон и Нетивот)

https://www.paybill.co.il/Payments.aspx (выборочные города)

https://www.citypay.co.il (выборочные города)

https://www.mybills.co.il/ (выборочные города)

Если у вас открыт счет в банке Hapoalim:
https://www.bankhapoalim.co.il/russian/p_be_i_tashlumim_online_tab2.html

Газ

Амисрагас: http://www.amisragas.co.il/Payments/GazPayment.asp?CategoryId=77

Супергас: https://pay.supergas.co.il/BillingCheckForm.asp

Пазгас: https://www.pazgas.co.il/heb/commonactions/bill/

Или на сайте https://www.mybills.co.il/ (ввести название услуги в поиске или искать ниже в меню)

Штрафы за парковку

https://www.citypay.co.il/Openning.asp?Lang=1&Bank=&CityName=

https://www.mybills.co.il/ (ввести название услуги в поиске или искать ниже в меню)

Полицейские штрафы

https://www.gov.il/he/service/police_fine_payment

Судебные штрафы

https://www.citypay.co.il/Openning.asp?Lang=1&Bank=&CityName=

Платежи за обучение или образовательные лагеря

https://www.citypay.co.il/Openning.asp?Lang=1&Bank=&CityName=

https://www.mybills.co.il/ (ввести название услуги в поиске)

Оплата услуг скорой помощи

В Израиле действует «интересная» система. Если после вызова скорой помощи произошла госпитализация пациента, то оплату скорой помощи покрывает страховка. Если же человека «откачали» и отпустили с миром, то оплата данной услуги всецело ложится на его плечи, а это очень внушительная сумма. Поэтому скорую помощь рекомендуется вызывать действительно в экстренной ситуации.

https://ecom.gov.il/Voucher/InputPage.aspx?vid=150

Платежи за телефон и интернет в компании Bezeq

https://pay.bezeq.co.il/paybillhomepage.aspx

Кроме того, у вас по-прежнему есть возможность оплачивать счета на почте, наслаждаясь всеми прелестями очередей, хамства и бездарно потраченного времени. А есть и еще один способ — «ораат кева». Он заключается в поручении ежемесячно списывать с вашего счета определенную сумму для оплаты какой-либо услуги. Для этого часто необходимо заполнить анкету и отнести ее в банк. Я таким образом раньше платил за тренажерный зал, а сейчас плачу за больничную кассу. Оплата больничной кассы через ораат кева удобна тем, что человек годами не переходит из одной больничной кассы в другую, но раз в год-два меняет кредитные карты (если, конечно, следит за этим и понимает, зачем). И чтобы каждый раз не привязывать оплату больничной кассы к новой карте, разумней оформить платежное поручение со счёта.

Примечание! Статье уже больше пяти лет. За это время какие-то ссылки могли перестать работать. Если вы нашли такую ссылку, напишите в комментарии, что она не работает, а в идеале, предложите новую работающую взамен, и я обновлю статью.

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Комментарии

  1. Alex says:
    12 июля, 2022 в 5:33 пп

    Есть ещё один сайт для оплаты арноны и воды.

    https://www.paybill.co.il/Payment/WaterPayment

    Столкнулся с тем что на сайте для оплаты для моего города платежи запрещены, подсмотрел сайт выше на портале города, оплатил через него арнону.

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  2. Алексей says:
    30 мая, 2022 в 3:38 пп

    https://www.citypay.co.il/Openning.asp?Lang=1&Bank=&CityName= теперь какой-то отдел инкассации выдает вместо арноны)))

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  3. Илья says:
    12 марта, 2022 в 11:33 дп

    Добрый день. Берет ли банк Апоалим проценты за оплату счетов коммунальных услуг через интернет по кредитной карте?

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  4. инна says:
    1 февраля, 2022 в 12:57 пп

    Добрый день! ЕСЛИ НЕТ В ВЫБОРКЕ ОПЛАТ МОЕГО ГОРОДА КИРЬЯТ-ХАИМ-как платить?

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  5. Наталья says:
    27 октября, 2021 в 5:51 пп

    По вашей ссылке на оплату газа (супергаз), оплатила счёт за газ. Но, не пришло никакого подтверждения на электронную почту, как это было раньше. Как я могу проверить, что мой счёт оплачен и что я не указала все данные моей карты каким нибудь мошенникам?

    Ответить
  6. Никита says:
    6 октября, 2021 в 12:20 пп

    Если у вас открыт счет в банке Hapoalim:
    https://www.bankhapoalim.co.il/russian/p_be_i_tashlumim_online_tab2.html

    битая ссылка.

    Ответить
  7. Виталий says:
    14 февраля, 2021 в 8:46 пп

    Вода Хайфа מי כרמל … https://city4u.co.il/PortalServicesSite/cityPay/140100?SId=75&LAMASID=140100

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  8. Алексей says:
    9 августа, 2020 в 12:24 пп

    Так же оплату за электричество принимают только местную кредитку, спрашивается, чем им российская дебетка не угодила?

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    • Pavel Prigozhin says:
      9 августа, 2020 в 1:57 пп

      Ответа на этот вопрос у меня нет. Во многих местах здесь проблема платить российскими дебетовыми картами.
      Чтобы не бороться с ветряными мельницами, можно пользоваться системой по тем правилами, которые установлены системой, а не по тем, которые привычны "оттуда". Можно элементарно сделать себе местную карту и не знать проблем.

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  9. Алексей says:
    7 марта, 2020 в 3:08 пп

    Ссылка на банк Апоалим в разделе Арнона не работает.

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  10. Яир says:
    18 августа, 2019 в 9:44 дп

    А как оплатить хашмаль по счетчику предоплаты?

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  11. Yuri says:
    8 августа, 2019 в 7:05 пп

    За воду по всем предлагаемым интернет адресам оплатить не удалось, а за электричество получилось.

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  12. ZAIL says:
    12 февраля, 2017 в 10:37 пп

    Увлекаться ораат-кевами не советую: делать их муторно, а отменять сложно. Самый большой минус — банковское платежное поручение это обязательство на безоговоручную оплату выставленного счета с заранее не известной суммой (например, подскочивший тариф после окончания льготного периода), к чему игрок может оказаться не готов, а это грозит страшными карами от банка. Если оплачивать электричество, Hot, Yes через карты CalFix можно получить 5% кэшбек на мороженное, а арнону и воду через MyBills+Isracard Lifestyle- халявный гель для душа.

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