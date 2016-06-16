Оплата счетов через интернет в Израиле

Я уже описывал способы оплаты арноны и воды через интернет вот в этой статье. Заметка не претендовала на исключительную полноту, но недавно на сайте Myisra я наткнулся на внушительный список ссылок для оплаты израильских услуг через интернет. О нём ниже.

Вставлять этот список в и без того большую прошлую статью, я решил, неразумно. Поэтому приведу его в новой небольшой заметке.

Арнона https://www.citypay.co.il/Openning.asp?Lang=1&Bank=&CityName= https://www.mybills.co.il/ (ввести название услуги в поиске или искать ниже в меню)

Вода http://mei-ashkelon.co.il/payment01.htm (Ашкелон и Нетивот) https://www.paybill.co.il/Payments.aspx (выборочные города) https://www.citypay.co.il (выборочные города) https://www.mybills.co.il/ (выборочные города) Если у вас открыт счет в банке Hapoalim:

https://www.bankhapoalim.co.il/russian/p_be_i_tashlumim_online_tab2.html

Газ Амисрагас: http://www.amisragas.co.il/Payments/GazPayment.asp?CategoryId=77 Супергас: https://pay.supergas.co.il/BillingCheckForm.asp Пазгас: https://www.pazgas.co.il/heb/commonactions/bill/ Или на сайте https://www.mybills.co.il/ (ввести название услуги в поиске или искать ниже в меню)

Штрафы за парковку https://www.citypay.co.il/Openning.asp?Lang=1&Bank=&CityName= https://www.mybills.co.il/ (ввести название услуги в поиске или искать ниже в меню)

Полицейские штрафы https://www.gov.il/he/service/police_fine_payment

Судебные штрафы https://www.citypay.co.il/Openning.asp?Lang=1&Bank=&CityName=

Платежи за обучение или образовательные лагеря https://www.citypay.co.il/Openning.asp?Lang=1&Bank=&CityName= https://www.mybills.co.il/ (ввести название услуги в поиске)

Оплата услуг скорой помощи В Израиле действует «интересная» система. Если после вызова скорой помощи произошла госпитализация пациента, то оплату скорой помощи покрывает страховка. Если же человека «откачали» и отпустили с миром, то оплата данной услуги всецело ложится на его плечи, а это очень внушительная сумма. Поэтому скорую помощь рекомендуется вызывать действительно в экстренной ситуации. https://ecom.gov.il/Voucher/InputPage.aspx?vid=150

Платежи за телефон и интернет в компании Bezeq https://pay.bezeq.co.il/paybillhomepage.aspx

Кроме того, у вас по-прежнему есть возможность оплачивать счета на почте, наслаждаясь всеми прелестями очередей, хамства и бездарно потраченного времени. А есть и еще один способ — «ораат кева». Он заключается в поручении ежемесячно списывать с вашего счета определенную сумму для оплаты какой-либо услуги. Для этого часто необходимо заполнить анкету и отнести ее в банк. Я таким образом раньше платил за тренажерный зал, а сейчас плачу за больничную кассу. Оплата больничной кассы через ораат кева удобна тем, что человек годами не переходит из одной больничной кассы в другую, но раз в год-два меняет кредитные карты (если, конечно, следит за этим и понимает, зачем). И чтобы каждый раз не привязывать оплату больничной кассы к новой карте, разумней оформить платежное поручение со счёта.

Примечание! Статье уже больше пяти лет. За это время какие-то ссылки могли перестать работать. Если вы нашли такую ссылку, напишите в комментарии, что она не работает, а в идеале, предложите новую работающую взамен, и я обновлю статью.

Подборка была полезной? Подписывайтесь на OLE HADASH на Facebook и в Telegram и следите за обновлениями. Это серьезная поддержка проекту.