Как купить автомобиль в Израиле и не разрыдаться

Уже достаточно долгое время я чувствую себя счастливейшим человеком: автобусы в прошлом. В этой заметке я расскажу, как купил свой первый автомобиль в Израиле.
Я обожаю дисклеймеры, поэтому вот он родненький.
В этой колонке не будет тысячи и одного совета от механика Павла о покупке подержанной машины. В ней не будет крутого тест-драйва от знаменитого журналиста Павла Кларксона. Не получится почитать и юридических тонкостей от известного адвоката Павла Астахова. В этой статье Павел Пригожин опишет, как он решил данный вопрос, со всеми своими субъективными мыслями и мнениями.
Немного теории
Я подтвердил права, и даже написал об этом заметку. Сразу после этого у меня были все карты на руках, чтобы приобрести в Израиле машину. И, разумеется, я не мог не заметить одной очень интересной особенности — купить авто в Израиле чертовски дорого. В Земле обетованной вообще очень дорогая жизнь, но на машины и недвижимость цены просто насмехаются над здравым смыслом.
Чтобы вы понимали, о чем я говорю, приведу матчасть о формировании цен на автомобиль в Израиле. Тот ценник, который вы увидите здесь в автосалоне, рассчитывается следующим образом: цена машины + налог на покупку машины + НДС, где налог на покупку машины ~92% от стоимости машины, а НДС 18% от стоимости машины с уже включенным туда налогом на покупку машины. Нехитрые калькуляторные манипуляции дают нам 125% от базовой стоимости (по другим данным 113%). Но даже если 113… 113%, Карл!
Приобретая авто в Израиле, ты покупаешь еще одно невидимое и презентуешь ее государству! Например, я очень люблю Toyota GT86. Не потому что там какие-то чудеса инженерной мысли или она как-то особенно едет. А потому что это относительно доступная спортивная машина с двигателем в 200 лошадиных сил и красивая на мой вкус. В России в максимальной комплектации ее цена колеблется в пределах $32600, что на израильские шекели около 120 тысяч. А теперь лезем в zap.co.il и глотаем валидол: 231 тысяча шекелей и это очень не максимальная комплектация. С машинами, которые собирают в России (например, Skoda Rapid), разница вообще до 3-4 раз в цене доходит на момент написания статьи. По правде говоря, в эти два абзаца у меня жуть как чешется влепить как можно больше матерных слов, но я сдерживаюсь. Но это тяжело, честное слово, очень тяжело.
В общем вы поняли, что купить автомобиль в Израиле (я про новую) будучи новым репатриантом сложновато. Конечно, для "счастливчиков" из стран исхода предусмотрены налоговые льготы, и можно заплатить не 92%, а от 50% до 70%. В корне меняет дело, да. Но если вы все же очень хотите воспользоваться налоговыми льготами и купить машину до трех лет, то есть опция "нефеш бэ нефеш". Это когда один оле хадаш, продает свою машину другому оле хадашу. Тогда первому не надо возвращать тот налог, на который предоставлена льгота, а покупающему соответственно не надо его выплачивать.
Другой вариант — притащить машину из-за границы. Если, например, вы из Москвы, или из Одессы, или вообще неважно откуда, вы можете привезти свою машину в Израиль. Для этого понадобится воспользоваться услугами парома (на самом деле сухогруза), сделать кучу промежуточных платежей за билеты, места на пароме, сборы и так далее. Я наткнулся на отличную статью человека, который подошел к изучению этого вопроса очень серьезно. Вот она.
Там много и, если лень читать, то я изложу суть. Можно ввести автомобиль в Израиль, если он достаточно дорогой. Тогда разрыв между местными и заграничными ценами будет весьма ощутимым даже с учетом того факта, что 70% стоимости машины все равно придется заплатить в качестве таможенных выплат. Подобные же манипуляции с третьей Маздой или Фордом Фокусом не оправданы: в данном случае лучше пойти в салон и купить со скидкой нового репатрианта. Она будет, конечно, очень небольшой, но всяко приятней, чем отдавать полную стоимость.
Поэтому вариант, купить где-то в Германии хорошую BMW со вторых рук тысяч за шесть долларов, я отбросил со слезами на глазах. И начал рассматривать вопрос, как купить автомобиль в Израиле тоже со вторых рук, разумеется.
Поиск
К вашим услугам либо торговые площадки, которые есть в каждом городе, либо yad2.co.il. На торговых площадках обычно представлены подержанные авто в хорошем состоянии. Сэкономить там не получится, потому что вы платите процент владельцам этой торговой площадки, и, если площадка хорошая, то машины там, как правило, осмотрены и в надлежащем техническом состоянии.
Мне этот вариант не подходил, потому что я хотел купить машину за сумму, которая осталась от продажи моей "пятнашки" в России. Это существенно меньше цен, за которые продаются авто на площадках подержанных транспортных средств. Причем я не хотел залезать в мои скромные накопления, заработанные после алии, поэтому целью было вложиться в ту сумму не только ценой машины, но и страховкой за нее. Забегая вперед, скажу, что получилось.
Итак, остается "яд штаим". Я полистал его, прикинул, какие машины доступны за имеющийся у меня бюджет, и нарисовалась следующая картина. Мне доступны японцы до 2003 года выпуска или немцы до 2000 года выпуска. Изначально я остановился только на Honda Civic. Из машин тех годов эта выглядит хоть как-то симпатично, опять же на мой вкус. Toyota Corolla не рассматривал в виду убогости внешнего вида. По тем же причинам боком проходили все Hyundai и Kia, а Suzuki и Daihatsu я вообще за машины не считаю. Французов и итальянцев (ну тот же Fiat Punto) я тоже не рассматривал: французы не отличаются живучестью, но при этом доступны — нарваться на совершенно убитое ведро после какого-нибудь подростка — плевое дело.
На этом этапе настало время еще одного потрясения. Точнее заметил я это давно, но тут столкнулся лицом к лицу. Израильтяне ужасно относятся к вещам и ужасно размещают абсолютно любые объявления. Заходишь на "яд штаим", начинаешь смотреть на машины и видишь стандартные описания в духе наших "не бит, не крашен" только с восточным колоритом: "Лучшая в Израиле! Только что после большого техобслуживания! Двигатель новый! Едет как новая!". При этом если на Авито прилагается 5-10 фотографий машины изнутри и снаружи, то израильтяне как будто нарочно делают только 2-3 фотографии вкривь-вкось какого-нибудь участка капота или крыши, где рассмотреть невозможно вообще ничего. Получается, что едешь ты смотреть, понятия не имея, как выглядит то, что ты увидел в объявлении.
Приезжаешь, видишь огромное количество сколов лакокрасочного покрытия, мелкие вмятины на бамперах и порогах, внутри такое ощущение, что не пылесосили со времен съезда машины с конвейера, какие-то кнопки отломаны, а какие-то не работают. И в объявлении об этом ни слова! "Ахи яфа баарец! (самий красыуий в Израиле!)". Я нисколько не пытаюсь сказать, что пятнадцатилетние машины в России намного лучше, нет. Но на том же Авито, можно хотя бы рассмотреть фотографии.
И тут мне повезло. Очень быстро я наткнулся на объявление от русского парня. Honda Civic, отличное состояние, цена, на которую я рассчитывал. Созвонились, договорились, я приехал смотреть. Ну и в общем понравилась мне она очень. Состояние за исключением пары недочетов просто сказочное. Стоим мы, разговариваем с ним, обсуждаем, как происходит покупка. Тут во двор въезжает какой-то израильтянин и решает припарковаться. Паркуясь, цепляет Toyota Land Cruiser Prado. А это весьма дорогая машина. И уходит — у него все в порядке. Такую вакханалию я неоднократно наблюдал, и каждый раз волосы дыбом. Мне кажется, вообще 95% всех авто в Израиле поцарапаны, "покоцаны" и помяты, причем это одинаково можно наблюдать и на старенькой Subaru, и на новенькой пятой BMW: о бережном отношении к вещам израильтяне ничего не слышали, и с этим придется смириться.
Вернемся к той Хонде. Радовался предстоящей покупке я недолго. Я вспомнил, что у меня открыт вопрос с армией, а купить машину, чтобы потом уйти служить — затея сомнительной разумности. Пришлось от этого чудного варианта отказаться, расстроиться и ходить пешеходом еще несколько месяцев.
Возобновил поиски я сразу после того, как был закрыт вопрос с армией. И реальность оказалась даже хуже, чем в прошлый раз. Ничего хоть немного близкого к той Хонде я найти не смог. Пришлось расширить диапазон марок, годов и даже бюджета. Я уже смотрел Volkswagen Golf. Уже рассматривал варианты за 17 тысяч шекелей вместо запланированных 13. Несколько раз катался смотреть на Volkswagen в "отличном" состоянии и обнаруживал то, что требовало серьезных вложений денег и выглядело ужасно.
Во время поисков я консультировался со знакомым, который вырос в стране и "разбирается" в машинах. Его основной посыл — делай проверку авто в техцентре, бери дешевое, так как в стране недавно, и обязательно спрашивай, когда был тайминг. Тайминг — это замена ремня ГРМ, если кому интересно.
Один раз я даже послушался совета, когда мне очень понравился очередной Volkswagen Golf. Он был очень неплох и единственное, что в нем меня немного смущало — один неработающий стеклоподъемник. Мелочь, на которую можно закрыть глаза.
Я договорился с хозяином машины сделать проверку. Это называется "бдикат рэхэв", стоит около 400 шекелей и, как я позже понял, совершенно бессмысленное занятие для машины стоимостью 16 тысяч шекелей.
После проверки выдается листик, и специально обученный человек объясняет, что на нём написано. Так вот там было написано, что какие-то проблемы с коробкой, как-то что-то течет из двигателя, посторонние шумы при езде, проблемы с электрикой — в общем полный букет. Я отказался от покупки, хотя позднее узнал, что это же мне написали бы для любой машины: так техцентр снимает с себя ответственность за какие-то поломки. Были случаи, когда был поставлен вердикт, что что-то исправно, а потом техцентр засудили после поломки. Поэтому даже для новой машины там определят наличие "посторонних шумов".
Большой проблемой при выборе авто было то, что у меня его нет. Какой-то абсурд на первый взгляд, но я о том, что очень проблематично ездить выбирать машину, когда ты сам не на колесах. Много времени уходит, чтобы доехать куда-то с пересадками на поездах/автобусах, а потом еще дотопать пешком до нужного дома. Столько же времени уходит на путь обратно. Можно было бы выкрутиться в пятницу-субботу, но в пятницу я могу доехать до севера Израиля, а обратно по времени уже не успею. Можно бы в субботу, но нельзя — шаббат — все остановлено.
Тыкаясь от объявления к объявлению, я вспомнил про Nissan. Да, Almera не такая красивая, как Honda Civiс, но я решил посмотреть, вдруг чего приличного найду и там. И нашел, в Петах-Тикве, через два дома от моего. Что сразу бросилось в глаза — приличные фотографии и адекватное описание. Ах, ну конечно! Русское имя в графе владельца машины!
Мы созвонились, поговорили, я немного порасспрашивал про машину, договорились встретиться, чтобы я посмотрел. Встреча произошла вечером, что очень не рекомендуется делать: в любом форуме первое, что вы обнаружите в мануалах по осмотру подержанных машин — "осматривать только в солнечный день, когда все видно". Тем не менее я смотрел вечером. Приятно удивило отсутствие вмятин и небольшое количество царапин на краске. Владелец оказался сам механиком и любителем что-то делать в своей машине. В салоне чисто, панельки он обклеил пленкой "под карбон", установил подсветку, хорошую звуковую систему. Ни одна из этих штук мне не нужна, не является критерием для покупки, и сам бы я это не ставил, просто это в целом дает представление, что человек относится к автомобилю не как к хламу.
На следующий день договорились покататься. Я снова посмотрел машину, залез под капот и попытался увидеть, течет ли чего-нибудь где-нибудь. Не увидел — либо не течет, либо я слеповат, но двигатель был не мыт, а значит, продавец не пытался что-то скрыть. Прокатился, посмотрел, как включаются передачи, как тормозит и так далее. Меня все устроило, и я сказал, что хочу ее купить.
Шаг первый — аврат баалют
Если говорить непосредственно о процессе, то купить автомобиль в Израиле намного проще, чем в России.
Первым делом осуществляется "аврат баалют", что переводится, как "передача собственности". Делается он в любом отделении почты и на 2015 год стоит 218 шекелей. Мы договорились с хозяином машины, что оплачиваем эту операцию пополам.
Он отвез меня на почту, мы отстояли небольшую очередь — человека четыре. Я попутно радовался, так как в России я мучился в длиннющих очередях во всяких там управлениях "гибэдэдэ". От меня нужны были права и деньги, от хозяина паспорт на машину — "ришаён рехев".
Пока сотрудник на почте производит необходимые операции, попутно можно сделать проверку машины на наличие висящих на ней долгов и неуплат. Стоит эта процедура 62 шекеля. Можно сделать, чтобы быть спокойным. Владелец машины говорил, что с этим все в порядке, и я просто потеряю деньги, но я решил сделать. И да, все было в порядке.
Затем сотрудник отдает ришаен рехев, который переходит ко мне. А я отдаю владельцу машины деньги. Можно чеком, можно наличными — это как договориться.
Шаг второй — битуах хова
Затем делается "битуах хова" - страховка, и она весьма дорогая (неожиданно, да?). Ее цена, разумеется, зависит от многих факторов: какая машина, какой стаж водителя и т. д. Мои права были подтверждены с иностранных, но я все равно прохожу первый год как "нэhаг хадаш", то есть новый водитель.
Вообще рекомендуется обзвонить несколько страховых фирм с целью узнать, где самое выгодное предложение. Но мне продавец машины предложил позвонить своему страховщику, и я согласился. Других страховых и их телефонов я все равно не знал.
Знакомый до этого советовал сделать страховку "цад гимель". Я не очень помню, какие есть еще, но они чем-то напоминают российские КАСКО, ОСАГО, а так же дополнительные страхования, которые предлагают сами страховые компании. Например, в страхование могут входить ущерб вашей машине, ущерб от вашей машины чужим машинам и имуществу, эвакуатор, страховка от угона, "ширутей дэрэх" (это дорожная помощь, если например у вас не заводится машина, то приедет мастер и поможет ее завести, чтобы вы уже своими силами смогли доехать до автосервиса) и т. д. Теория неплохо гуглится, так что я ее опущу. Я сделал "битуах хова" и "цад гимель", чтобы покрывался ущерб, который моя машина может нанести чужому имуществу.
Страховка, кстати делается по телефону. Просто звонишь агенту, диктуешь данные машины, свою кредитную карту, а тебе на электронную почту высылают скан листика битуах хова.
Что интересно, у почты Израиля есть не только свой банк, но и своя страховая компания. Как только в их системе обновилась информация о смене хозяина машины, так меня сразу вызвонила тетенька из почтовой страховой фирмы с предложением сделать страховку через них. Но на тот момент я уже уладил этот вопрос, поэтому отказался. Тетенька правда решила так легко не сдаваться и предложила застраховать и мою жизнь на случай, если у меня какая конечность отломается, например. Я отказался и от этого — работаю я, конечно, на опасном производстве, но парень рисковый.
На заметку. Когда на почту (электронную, разумеется) пришлют листик битуах хова, внимательно проверьте данные, которые в нем отпечатаны. В моей страховке допустили ошибку, и рядом с моим именем и фамилией вбили не ту машину. Это произошло из-за того, что у них в системе хранились данные о предыдущем авто владельца машины, которую я покупал. Ну и плюс израильская внимательность, которой не существует. Отъездил с этим листиком я два месяца, пока не начал писать статью. Тут-то и всплыла ошибка, и пришлось ехать переделывать в офис к страховщикам. Именно поэтому на фотографии не 2240 шекелей, а 30.
Шаг третий — тав ханая
Далее можно взять талон на парковку (таг ханая) в муниципалитете (ирие). Это вообще-то опционально, и талон вам могут не дать, если вы снимаете разделенную квартиру, в которой прописано много людей. Зачем этот талон нужен?
Я не знаю, есть ли такое в Москве или каких других крупных городах, но в Брянске этого не было. В Израиле я обнаружил разные бордюры. Есть обычные серые, есть бело-синие и есть бело-красные. Около серых парковка разрешена бесплатно.
В зонах с бело-синими — парковка разрешена платно и в определенные часы, а часто ещё и определенным людям, например, жильцам соседнего дома.
Обычно по этому поводу неподалеку висит дорожный знак, на котором все расписано.
Оплачивать парковку около бело-синих бордюров можно с помощью приложения Pango. Я сделал отдельную заметку по использованию этого приложения. Парковка около бело-красных бордюров запрещена.
Талон на парковку, получаемый в ирие, позволяет бесплатно парковаться около бело-голубых бордюров в определенных зонах, которые написаны на самом талоне. Я снимаю разделенную квартиру, поэтому талон этот получать не стал. Хотя, может, и стоило попытаться.
Чего мне стоило купить автомобиль в Израиле
Ну и напоследок самое интересное — подсчитаем, во что мне обошлась покупка. Мне удалось выгуглить пару статей, где новые репатрианты делились опытом покупки машин, и, почему-то выбор марки и цены они замалчивали. То ли критики боялись, то ли чего-то еще.
Лично я максималист и за прозрачность — делишься опытом, делись до конца. Кто-то не любит Nissan Almera? У вас все карты на руках для покупки чего-то лучше. Кто-то считает, что меня облапошили с ценой? Вперёд, потомственные торгаши, купите дешевле и расскажите, а я лайкну вашу историю.
За машинку хозяин хотел 17000 шекелей. Я не умею торговаться, поэтому просто спросил, сколько он готов скинуть. Он предложил 500 шекелей и я согласился, но уверен, что чуть больше наглости, и он скинул бы на тысячу.
- Nissan Almera — 16500 шекелей
- Аврат баалют — 109 шекелей (его цена, как видно на фото, 218 шекелей, но мы разделили пополам)
- Проверка на долги — 62 шекеля
- Битуах хова + цад гимель — 2240 шекелей
Итого: 18911 шекелей. После продажи моей "пятнашки" и перевода денег у меня на руках было что-то около 20 тысяч шекелей с копейками. В эту сумму у меня получилось вложиться даже с упомянутой выше проверкой Фольксвагена, которая обошлась в 400 шекелей. Их было жалко потерять, но что уж тут.
Резюмируя
Стоит ли говорить, что я счастлив? Я хвастун, поэтому сказал это еще в первой строчке статьи. Разумеется, моя машина не статусная. Nissan Almera 2003 года в кузове седан — на таких в России ездят старички или, наверно, девушки, которым эту машину купили в качестве первой для обучения.
Тем не менее ощущения обалденные: автомат, кондиционер — о таком в моей "пятнашке" можно было только мечтать. Двигатель 1.8, вместо ремня ГРМ там цепь. Судя по форумам это круто тем, что не так часто надо менять, а плохо тем, что двигатель более шумный. Но после "пятнашки", я не слышу каких-то более сильных шумов, если бы сел после BMW, может и плевался бы. А вот кстати и он — мой первый автомобиль в Израиле — Nissan Almera.
Вложения в нее минимальны, хотя за несколько месяцев эксплуатации и рано о чем-то таком говорить. Единственное, что я уезжал в Россию на 20 дней, оставить машину было некому, и в ней помер аккумулятор. Установка нового с выездом мастера к моей машине обошлась мне в 450 шекелей. Досадно, но что делать.
Ну и мое личное наблюдение, в котором я вполне могу быть неправ, — цены на автомобили в Израиле таких лет вполне сопоставимы с такими же машинами и ценами на них в России. Так что если не считать страховки, то покупка авто в Израиле не есть что-то из разряда фантастики.
На этом колонка и заканчивается, чуть позже напишу небольшую заметку о Pango и о заправках. Если кого-то интересуют контакты и телефоны моей страховой компании, а так же отличного мастера Артура, специализирующегося на Ниссанах, и другого мастера, который заменял мне аккумулятор, прочитайте собщение ниже.
В качестве эксперимента решил разместить номера страховых в статье, а не отправлять их по каждому запросу на почту лично. Для получения необходимо репостнуть статью любым удобным образом.
[sociallocker id="1985"]
Страховой агент #1: 052-276-5676 / 08-6812742. Виктор Борухович.
Страховой агент #2: 03-9346746 Юлия Герман.
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Всем хороших машин и ровных дорог. И всегда возите с собой листик битуах хова, ришаен неига и ришаен рехев. Удачи.
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UPD: Если вдруг кто интересуется, то могу поделиться интересным фактом, актуальным на 20 марта 2016 г. Я писал, что мне нравится Toyota GT86. Официальный дилер их в Израиль не импортирует. Зато импортируют брата-близнеца Subaru BRZ. Так вот его цена в официальном салоне Subaru составляет 225000₪. При этом олимовскую скидку в салоне озвучили в 10000₪. По моим прикидкам, это какая-то неправдоподобная скидка, и нужно просто орать и топать ногами, чтобы они высчитали ее правильно, но картину космической цены это все равно меняет несильно. На Toyota Yaris скидка тоже до 10000₪. А вот на самую маленькую Toyota Aygo скидку не предоставляют вообще. Такие дела.
UPD2: Не так давно подошло время проходить техосмотр. О том, как несложно это было и сколько это стоило, читаем в новой заметке.
UPD3: Обновленная информация на 12 июля 2016. По отзывам пары человек, прочитавших статью, в некоторых случаях самостоятельно ввести из заграницы, а не купить автомобиль в Израиле, — шаг все же оправданный. Эта затея приобретает смысл, если машина достаточно дорогая, желательно стандарта Евро-5. Тогда разрыв между ценой на покупку такой машины в Израиле и всеми затратами с приобретением ее за рубежом и транспортировкой сюда действительно становится очень ощутимым.
UPD4: Читайте новую статью о том, как купить автомобиль в Израиле от автора Светланы Зискинд.
UPD5: Мой водительский стаж в новой стране перешагнул год и настало время поделиться некоторыми наблюдениями и заметками, касательно вождения в Израиле. Читайте — это интересно.
Комментарии
Павел, спасибо за Ваши статьи — очень помогают) Было бы здорово тоже контакт агента получить, потому как репостнуть из блока с лайфхаком не очень получилось (Заранее спасибо.
Павел! А ты после авраат баалют и оформления страховки сразу забрал машину? Можно и мне страховщика,))
Загуглите компанию AIG. Мои знакомые там страховки делали.
Павел, добрый день!
Пришлите, пожалуйста, если не сложно координаты страховой и мастера автосервиса. Заранее благодарен!
Здравствуйте.
Отослал на email.
Павел можно тел агента страховки битуах хова,и мастера по ремонту,репост статьи попросил жену зделать)Спасибо)
Напишу на email.
Извините получил три письма о подписках,но тел агента так и не получил,а мне нужно уже оформлять,если можете пришлите пожалуста.
Уважаемый Павел! Мне очень нравятся Ваши статьи. Спасибо, что Вы делитесь своим опытом и помогаете людям, оперативно отвечая на их вопросы.
У меня такой вопрос: как в интернете найти мехирон, чтобы определить стоимость машины. Все мои попытки найти мехирон закончились неудачей.
Заранее благодарю за ответ. Зиновий.
Официальный "мехирон" машины можно узнать на сайте Леви Ицхак. Но эта услуга платная у них.
Неофициальный "мехирон", можно узнать на сайте yad2.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, по каким критериям мне будут выдавать права и нужен ли будет мне сопровождающий, если я получу права за несколько месяцев до моего 24- летия? И если после? Какой битуах мне надо будет делать в зависимости возраста? Заранее спасибо!
Павел, добрый день! А есть ли информация по мотоциклам в Изриле? Популярность, стоимость, необходимость? Есть возможность взять свой из России. Стоит ли?
Здравствуйте. Как и для машин, можно воспользоваться сайтом yad2. Оттуда примерно можно понять, сколько здесь будет стоить ваш мотоцикл.
Его имеет смысл брать с собой только если вы и так везёте контейнер с вещами и готовы ещё пошлину за него на таможне заплатить. Либо он вам просто дорог. В любом случае нужно считать.
Павел спасибо за инфу все классно, плз тел страховки спасибо…
Отправил на email.
Павел. Добрый день. Можно телефон страховой пожалуйста.
Здравствуйте. В статье есть блок, в котором можно расшарить ее в любую соцсеть на ваш выбор взамен на телефоны страховых.
сделано.
Страховые не появились?
Сейчас отошлю на мейл.
Павел можно тел агента страховки.
Здраствуйте,зделал репост в ФБ можно тел битуах хова.
Вышлю на email. Здравствуйте.
Спасибо тебе, автор! Очень полно, доступно и откровенно все описал! Жаль, что я нашёл эту статью уже после того, как пережил 33 несчастья с авто.
А какие именно вы несчастья пережили? Хотите поведать?
Добрый день! Спасибо за полезную информацию.
Хотел узнать две вещи:
1. Можно ли "временно импортировать" свой авто с регистрацией в другой стране? Если да, то как долго можно использовать свой авто после ввоза?
2. Как насчет продаж б-у автомобилей на площадках сервис-центров (по брендам)? Есть такие варианты, и как о них узнать, пока еще находишься вне Израиля? Просмотрел некоторые ресурсы, но не видел каких-то предложений из таких салонов.
Здравствуйте.
1. На своем авто однозначно можно въезжать в страну. Сам видел несколько раз автомобили с номерными знаками других стран. А вот как долго можно на них тут передвигаться, увы не знаю.
2. Может, такое и есть, но я не встречал. Есть просто площадки продажи подержанных автомобилей безотносительно к брендам.
Раньше — лет так 30 назад было можно.На три месяца максимум. На лобовое стекло в порту Хайфы таможня клеила специальную жёлтую наклейку с датами ввоза и вывоза. И не дай Б-г при проверке за рулём не тот, кто ввёз.
Еще один "тип". Может у кого-то похожая ситуации.
Надо учесть, что при оформление страховки они все просят "историю" предыдущего страхования (вождения) за 3 года. Стаж самих прав их не интересует.
В моем случае я права получила 4 года назад, но машину купила только сейчас. Т.е "истории" у меня не было. В результате почти никто не хотела меня страховать. Я нашла в "Битуах яшир" такую возможность. Содрали с меня прилично за такую "без истории" страховку, но сделали скидку, потому что машина была застрахована прежним владельцем тоже у них.
"Задним умом" я теперь понимаю, что, как вариант, мне можно было на 3 года вписаться в страховку своих друзей (родственников, если есть) и тем самым "получить" историю и удешевить\упростить получение своей собственной страховки. Ну кто ж знал 🙂
классная статья спасибо есть один вопрос сколько эта машинка кушает бензина на 100 километров очень интересно и как она дорога в обслуги?
По тех. данным она ест около 11 литров в городе. На трассе меньше, но не помню точно сколько. В реале примерно так и выходит 11-12 литров на 100 км.
В обслуживании недорогая и неприхотливая. Но в силу возраста, разумеется, у неё были поломки, которые пришлось устранять. Дешевле, чем такие же поломки в БМВ, но тоже приятного мало.
Вдруг кому-то пригодится. Ситуация когда один (покупатель или продавец) не является гражданином Израиля и не имеет тз (например, работает по рабочей визе тут).
Тогда процедура "Аварат баалут" происходит в Мисрад Ришуй. Надо прийти с загранпаспортому, кто без тз. Могут еще спросить разрешение на нахождения в Израиле (у нас спросили есть ли оно, но саму бумагу не смотрели).
Процедура оформления бесплатная почему-то (это был приятный бонус, я настроилась что мы должны будем заплатить 218 шекелей, как на почте).
Вы смогли оформить машину без гражданства я был в мисрад ришуе мне сказали что без т.з машину оформить нельзя.
Спасибо за статью!
Хотя живу в Израиле 15 лет, но машину покупаю первый раз. Новый водитель. Многое пригодилось из статьи. Особенно про аккумулятор 🙂 была без понятия что с ним что-то надо делать при длительной стоянке машины 🙂
Здорово, что пригодилось) Подписывайтесь на OLE HADASH в Фейсбуке, у нас много интересного.
Спасибо за страстью! Понятен порядок действий и примерная стоимость оформления документов. Ждём статьи про парковки, где и как можно парковать машину без последствий.
Где можно узнать, как записать и в какой документ чтоб машиной могли управлять несколько человек?
Про парковки отчасти описано в этой же статье в секции "Тав ханая".
Что касается парковок, то есть также вот эта статья.
Как записать и в какой документ — это звонить в вашу страховую.
Спасибо
Можете дать номер своего страхового агента?
Да, отправлю на email.
Вы тонированную машину взяли? Что по поводу тонировки говорит закон? можно или где?)
Как сказал предыдущий хозяин, задние стекла можно тонировать. На техосмотрах ни разу к этому не придрались.
Добрый день! И дурной вопрос. 5 лет тому назад купил новую Тойоту в автосалоне. Сейчас хочу обменять её на новую, т. е. сделать что-то типа «трейд-ин». Кто-нибудь знает-возможно ли это в том же автосалоне или даже не стоит заморачиваться?
Здравствуйте. Не знаком с автоэкспертами, да и я думаю, самый гарантированный метод ответить на этот вопрос — банально сходить в тот салон и поговорить с менеджером. Причем именно сходить, а не позвонить, потому что позвонить не всегда дает результат.
Добрый день Павел. Можно мне также номер страхового агента? Заранее благодарен.
Здравствуйте. Отправил email.
Добрый день.
После репоста не открываются номера.
Можно на почту?
Добрый день. Можно.
Павел можно тоже номер стр. агента, спасибо.
Пошлю на email.
можно-ли оформить б.у. авто на себя, как собственность, гражданину израиля, при отсутствии вод удостоверения?
Достоверно ответить не могу. В теории, может, и можно. Но к месту стоянки, ее придется доставлять либо предыдущему хозяину, либо на эвакуаторе, так как страховку без прав вы не оформите, а без страховки ездить нельзя.
Наверно, лучше этот вопрос задать в мисрад ришуе.
а как-же покупаюся авто, например, не для езды, а для реставрации?
Ни разу не покупал авто для реставрации и ни разу не гуглил данную тему, поэтому из поделиться актуальным мнением не могу.
жаль,придётся где-то искать инфу, но,всё-равно, спасибо!
можно, сделал так без проблем.
С большим интересом прочёл Вашу статью. Из неё самой и из отзывов на неё очень доброжелательных читателей, стремящихся поделиться своим опытом, извлёк не мало полезного для себя, ибо тоже стою перед проблемой покупки новой машины. У меня в Минске была 5-я модель жигулей, которую называли "пятёркой". В своей статье Вы часто говорите о "пятнашке". О какой машине идёт речь?
С благодарностью за Вашу прекрасную статью и ответ
Зиновий.
Спасибо за отзыв, рад, что статья понравилась.
Пятнашка — это ВАЗ-2115.
Здравствуйте,Павел!Пришла и моя очередь прочитать вашу статью и она мне очень понравилась.Это как раз все подробно для таких чайников как я.У меня мужа нет,родители старенькие,пришло время покупать машину,так как без сейчас стало невмоготу,раньше обходились.Подросла дочь и машину мы купим ей,так как это перспективнее и т. д. и т. п. Сейчас она берет уроки вождения (теорию сдала без ошибок с первого раза),тест на права может сдать не раньше конца мая,когда ей будет 16 лет и 9 месяцев.Потом предстоит покупка машины.Я уже поняла что надо брать японскую,не старше 10 лет.Знаю,что страховка будет дорогая,т к водитель молодой и новый.Напиши,пожалуйста телефоны страховщиков,которых вы всем даете.Хотела спросить,вдруг вы знаете:машину мы хотим оформить на дочь,а страховку я хочу заплатить со своего счета,так можно?Или нужно,чтобы страховка была заплачена только со счета дочери (у нее счет открыт,но там пока нет денег,т к работает она после школы по черному).Буду также признательна,если еще чем-то важным и нужным поделитесь,на что нужно обратить внимание при покупке машины.Денег на машину мы рассчитываем потратить около 20000.
Здравствуйте! Очень приятно, что вам понравилась статья)
Телефоны страховщиков я пошлю вам на email.
Что касается страховки: у вас спросят кредитную карту по телефону. Поэтому по идее вы можете назвать номер любой кредитной карты — страховщикам все равно. Если им будет не все равно, то перевести нужную сумму с вашего счета на счет дочери — это 3 клика на сайте банка или в приложении на телефоне.
Я не профессионал в автомобилях, поэтому мне сложно дать какие-то важные советы. Решите для себя, что входит в 20000 шекелей. Только цена машины или еще и страховка? Страховка, да, в вашем случае будет дорогая, поэтому принимайте это в расчет, чтобы быть готовым к удару по бюджету.
Предложите хозяину машины пополам оплатить аврат баалют. Это всего сто шекелей экономии, но почему бы и нет? Кроме того, поторгуйтесь в цене. Разумеется, лучше взять с собой человека, который разбирается в машинах. Если он увидит недочеты, это будет поводом сбивать цену. Кроме того, возьмите в расчет, что вам, возможно, придется менять масло, масляный фильтр, воздушный фильтр. Все это, насколько я помню, стоит в пределах пятисот шекелей. Но если предыдущий водитель менял эти дела в пределах последних 10000 км и может это доказать документально, то с этими делами можно не спешить.