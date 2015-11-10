Как купить автомобиль в Израиле и не разрыдаться

Уже достаточно долгое время я чувствую себя счастливейшим человеком: автобусы в прошлом. В этой заметке я расскажу, как купил свой первый автомобиль в Израиле.

Я обожаю дисклеймеры, поэтому вот он родненький.

В этой колонке не будет тысячи и одного совета от механика Павла о покупке подержанной машины. В ней не будет крутого тест-драйва от знаменитого журналиста Павла Кларксона. Не получится почитать и юридических тонкостей от известного адвоката Павла Астахова. В этой статье Павел Пригожин опишет, как он решил данный вопрос, со всеми своими субъективными мыслями и мнениями.

Немного теории

Я подтвердил права, и даже написал об этом заметку. Сразу после этого у меня были все карты на руках, чтобы приобрести в Израиле машину. И, разумеется, я не мог не заметить одной очень интересной особенности — купить авто в Израиле чертовски дорого. В Земле обетованной вообще очень дорогая жизнь, но на машины и недвижимость цены просто насмехаются над здравым смыслом.

Чтобы вы понимали, о чем я говорю, приведу матчасть о формировании цен на автомобиль в Израиле. Тот ценник, который вы увидите здесь в автосалоне, рассчитывается следующим образом: цена машины + налог на покупку машины + НДС, где налог на покупку машины ~92% от стоимости машины, а НДС 18% от стоимости машины с уже включенным туда налогом на покупку машины. Нехитрые калькуляторные манипуляции дают нам 125% от базовой стоимости (по другим данным 113%). Но даже если 113… 113%, Карл!

Приобретая авто в Израиле, ты покупаешь еще одно невидимое и презентуешь ее государству! Например, я очень люблю Toyota GT86. Не потому что там какие-то чудеса инженерной мысли или она как-то особенно едет. А потому что это относительно доступная спортивная машина с двигателем в 200 лошадиных сил и красивая на мой вкус. В России в максимальной комплектации ее цена колеблется в пределах $32600, что на израильские шекели около 120 тысяч. А теперь лезем в zap.co.il и глотаем валидол: 231 тысяча шекелей и это очень не максимальная комплектация. С машинами, которые собирают в России (например, Skoda Rapid), разница вообще до 3-4 раз в цене доходит на момент написания статьи. По правде говоря, в эти два абзаца у меня жуть как чешется влепить как можно больше матерных слов, но я сдерживаюсь. Но это тяжело, честное слово, очень тяжело.

В общем вы поняли, что купить автомобиль в Израиле (я про новую) будучи новым репатриантом сложновато. Конечно, для "счастливчиков" из стран исхода предусмотрены налоговые льготы, и можно заплатить не 92%, а от 50% до 70%. В корне меняет дело, да. Но если вы все же очень хотите воспользоваться налоговыми льготами и купить машину до трех лет, то есть опция "нефеш бэ нефеш". Это когда один оле хадаш, продает свою машину другому оле хадашу. Тогда первому не надо возвращать тот налог, на который предоставлена льгота, а покупающему соответственно не надо его выплачивать.

Другой вариант — притащить машину из-за границы. Если, например, вы из Москвы, или из Одессы, или вообще неважно откуда, вы можете привезти свою машину в Израиль. Для этого понадобится воспользоваться услугами парома (на самом деле сухогруза), сделать кучу промежуточных платежей за билеты, места на пароме, сборы и так далее. Я наткнулся на отличную статью человека, который подошел к изучению этого вопроса очень серьезно. Вот она.

Там много и, если лень читать, то я изложу суть. Можно ввести автомобиль в Израиль, если он достаточно дорогой. Тогда разрыв между местными и заграничными ценами будет весьма ощутимым даже с учетом того факта, что 70% стоимости машины все равно придется заплатить в качестве таможенных выплат. Подобные же манипуляции с третьей Маздой или Фордом Фокусом не оправданы: в данном случае лучше пойти в салон и купить со скидкой нового репатрианта. Она будет, конечно, очень небольшой, но всяко приятней, чем отдавать полную стоимость.

Поэтому вариант, купить где-то в Германии хорошую BMW со вторых рук тысяч за шесть долларов, я отбросил со слезами на глазах. И начал рассматривать вопрос, как купить автомобиль в Израиле тоже со вторых рук, разумеется.

Поиск

К вашим услугам либо торговые площадки, которые есть в каждом городе, либо yad2.co.il. На торговых площадках обычно представлены подержанные авто в хорошем состоянии. Сэкономить там не получится, потому что вы платите процент владельцам этой торговой площадки, и, если площадка хорошая, то машины там, как правило, осмотрены и в надлежащем техническом состоянии.

Мне этот вариант не подходил, потому что я хотел купить машину за сумму, которая осталась от продажи моей "пятнашки" в России. Это существенно меньше цен, за которые продаются авто на площадках подержанных транспортных средств. Причем я не хотел залезать в мои скромные накопления, заработанные после алии, поэтому целью было вложиться в ту сумму не только ценой машины, но и страховкой за нее. Забегая вперед, скажу, что получилось.

Итак, остается "яд штаим". Я полистал его, прикинул, какие машины доступны за имеющийся у меня бюджет, и нарисовалась следующая картина. Мне доступны японцы до 2003 года выпуска или немцы до 2000 года выпуска. Изначально я остановился только на Honda Civic. Из машин тех годов эта выглядит хоть как-то симпатично, опять же на мой вкус. Toyota Corolla не рассматривал в виду убогости внешнего вида. По тем же причинам боком проходили все Hyundai и Kia, а Suzuki и Daihatsu я вообще за машины не считаю. Французов и итальянцев (ну тот же Fiat Punto) я тоже не рассматривал: французы не отличаются живучестью, но при этом доступны — нарваться на совершенно убитое ведро после какого-нибудь подростка — плевое дело.

На этом этапе настало время еще одного потрясения. Точнее заметил я это давно, но тут столкнулся лицом к лицу. Израильтяне ужасно относятся к вещам и ужасно размещают абсолютно любые объявления. Заходишь на "яд штаим", начинаешь смотреть на машины и видишь стандартные описания в духе наших "не бит, не крашен" только с восточным колоритом: "Лучшая в Израиле! Только что после большого техобслуживания! Двигатель новый! Едет как новая!". При этом если на Авито прилагается 5-10 фотографий машины изнутри и снаружи, то израильтяне как будто нарочно делают только 2-3 фотографии вкривь-вкось какого-нибудь участка капота или крыши, где рассмотреть невозможно вообще ничего. Получается, что едешь ты смотреть, понятия не имея, как выглядит то, что ты увидел в объявлении.

Приезжаешь, видишь огромное количество сколов лакокрасочного покрытия, мелкие вмятины на бамперах и порогах, внутри такое ощущение, что не пылесосили со времен съезда машины с конвейера, какие-то кнопки отломаны, а какие-то не работают. И в объявлении об этом ни слова! "Ахи яфа баарец! (самий красыуий в Израиле!)". Я нисколько не пытаюсь сказать, что пятнадцатилетние машины в России намного лучше, нет. Но на том же Авито, можно хотя бы рассмотреть фотографии.

И тут мне повезло. Очень быстро я наткнулся на объявление от русского парня. Honda Civic, отличное состояние, цена, на которую я рассчитывал. Созвонились, договорились, я приехал смотреть. Ну и в общем понравилась мне она очень. Состояние за исключением пары недочетов просто сказочное. Стоим мы, разговариваем с ним, обсуждаем, как происходит покупка. Тут во двор въезжает какой-то израильтянин и решает припарковаться. Паркуясь, цепляет Toyota Land Cruiser Prado. А это весьма дорогая машина. И уходит — у него все в порядке. Такую вакханалию я неоднократно наблюдал, и каждый раз волосы дыбом. Мне кажется, вообще 95% всех авто в Израиле поцарапаны, "покоцаны" и помяты, причем это одинаково можно наблюдать и на старенькой Subaru, и на новенькой пятой BMW: о бережном отношении к вещам израильтяне ничего не слышали, и с этим придется смириться.

Вернемся к той Хонде. Радовался предстоящей покупке я недолго. Я вспомнил, что у меня открыт вопрос с армией, а купить машину, чтобы потом уйти служить — затея сомнительной разумности. Пришлось от этого чудного варианта отказаться, расстроиться и ходить пешеходом еще несколько месяцев.

Возобновил поиски я сразу после того, как был закрыт вопрос с армией. И реальность оказалась даже хуже, чем в прошлый раз. Ничего хоть немного близкого к той Хонде я найти не смог. Пришлось расширить диапазон марок, годов и даже бюджета. Я уже смотрел Volkswagen Golf. Уже рассматривал варианты за 17 тысяч шекелей вместо запланированных 13. Несколько раз катался смотреть на Volkswagen в "отличном" состоянии и обнаруживал то, что требовало серьезных вложений денег и выглядело ужасно.

Во время поисков я консультировался со знакомым, который вырос в стране и "разбирается" в машинах. Его основной посыл — делай проверку авто в техцентре, бери дешевое, так как в стране недавно, и обязательно спрашивай, когда был тайминг. Тайминг — это замена ремня ГРМ, если кому интересно.

Один раз я даже послушался совета, когда мне очень понравился очередной Volkswagen Golf. Он был очень неплох и единственное, что в нем меня немного смущало — один неработающий стеклоподъемник. Мелочь, на которую можно закрыть глаза.

Я договорился с хозяином машины сделать проверку. Это называется "бдикат рэхэв", стоит около 400 шекелей и, как я позже понял, совершенно бессмысленное занятие для машины стоимостью 16 тысяч шекелей.

После проверки выдается листик, и специально обученный человек объясняет, что на нём написано. Так вот там было написано, что какие-то проблемы с коробкой, как-то что-то течет из двигателя, посторонние шумы при езде, проблемы с электрикой — в общем полный букет. Я отказался от покупки, хотя позднее узнал, что это же мне написали бы для любой машины: так техцентр снимает с себя ответственность за какие-то поломки. Были случаи, когда был поставлен вердикт, что что-то исправно, а потом техцентр засудили после поломки. Поэтому даже для новой машины там определят наличие "посторонних шумов".

Большой проблемой при выборе авто было то, что у меня его нет. Какой-то абсурд на первый взгляд, но я о том, что очень проблематично ездить выбирать машину, когда ты сам не на колесах. Много времени уходит, чтобы доехать куда-то с пересадками на поездах/автобусах, а потом еще дотопать пешком до нужного дома. Столько же времени уходит на путь обратно. Можно было бы выкрутиться в пятницу-субботу, но в пятницу я могу доехать до севера Израиля, а обратно по времени уже не успею. Можно бы в субботу, но нельзя — шаббат — все остановлено.

Тыкаясь от объявления к объявлению, я вспомнил про Nissan. Да, Almera не такая красивая, как Honda Civiс, но я решил посмотреть, вдруг чего приличного найду и там. И нашел, в Петах-Тикве, через два дома от моего. Что сразу бросилось в глаза — приличные фотографии и адекватное описание. Ах, ну конечно! Русское имя в графе владельца машины!

Мы созвонились, поговорили, я немного порасспрашивал про машину, договорились встретиться, чтобы я посмотрел. Встреча произошла вечером, что очень не рекомендуется делать: в любом форуме первое, что вы обнаружите в мануалах по осмотру подержанных машин — "осматривать только в солнечный день, когда все видно". Тем не менее я смотрел вечером. Приятно удивило отсутствие вмятин и небольшое количество царапин на краске. Владелец оказался сам механиком и любителем что-то делать в своей машине. В салоне чисто, панельки он обклеил пленкой "под карбон", установил подсветку, хорошую звуковую систему. Ни одна из этих штук мне не нужна, не является критерием для покупки, и сам бы я это не ставил, просто это в целом дает представление, что человек относится к автомобилю не как к хламу.

На следующий день договорились покататься. Я снова посмотрел машину, залез под капот и попытался увидеть, течет ли чего-нибудь где-нибудь. Не увидел — либо не течет, либо я слеповат, но двигатель был не мыт, а значит, продавец не пытался что-то скрыть. Прокатился, посмотрел, как включаются передачи, как тормозит и так далее. Меня все устроило, и я сказал, что хочу ее купить.

Шаг первый — аврат баалют

Если говорить непосредственно о процессе, то купить автомобиль в Израиле намного проще, чем в России.

Первым делом осуществляется "аврат баалют", что переводится, как "передача собственности". Делается он в любом отделении почты и на 2015 год стоит 218 шекелей. Мы договорились с хозяином машины, что оплачиваем эту операцию пополам.

Он отвез меня на почту, мы отстояли небольшую очередь — человека четыре. Я попутно радовался, так как в России я мучился в длиннющих очередях во всяких там управлениях "гибэдэдэ". От меня нужны были права и деньги, от хозяина паспорт на машину — "ришаён рехев".

Пока сотрудник на почте производит необходимые операции, попутно можно сделать проверку машины на наличие висящих на ней долгов и неуплат. Стоит эта процедура 62 шекеля. Можно сделать, чтобы быть спокойным. Владелец машины говорил, что с этим все в порядке, и я просто потеряю деньги, но я решил сделать. И да, все было в порядке.

Затем сотрудник отдает ришаен рехев, который переходит ко мне. А я отдаю владельцу машины деньги. Можно чеком, можно наличными — это как договориться.

Шаг второй — битуах хова

Затем делается "битуах хова" - страховка, и она весьма дорогая (неожиданно, да?). Ее цена, разумеется, зависит от многих факторов: какая машина, какой стаж водителя и т. д. Мои права были подтверждены с иностранных, но я все равно прохожу первый год как "нэhаг хадаш", то есть новый водитель.

Вообще рекомендуется обзвонить несколько страховых фирм с целью узнать, где самое выгодное предложение. Но мне продавец машины предложил позвонить своему страховщику, и я согласился. Других страховых и их телефонов я все равно не знал.

Знакомый до этого советовал сделать страховку "цад гимель". Я не очень помню, какие есть еще, но они чем-то напоминают российские КАСКО, ОСАГО, а так же дополнительные страхования, которые предлагают сами страховые компании. Например, в страхование могут входить ущерб вашей машине, ущерб от вашей машины чужим машинам и имуществу, эвакуатор, страховка от угона, "ширутей дэрэх" (это дорожная помощь, если например у вас не заводится машина, то приедет мастер и поможет ее завести, чтобы вы уже своими силами смогли доехать до автосервиса) и т. д. Теория неплохо гуглится, так что я ее опущу. Я сделал "битуах хова" и "цад гимель", чтобы покрывался ущерб, который моя машина может нанести чужому имуществу.

Страховка, кстати делается по телефону. Просто звонишь агенту, диктуешь данные машины, свою кредитную карту, а тебе на электронную почту высылают скан листика битуах хова.

Что интересно, у почты Израиля есть не только свой банк, но и своя страховая компания. Как только в их системе обновилась информация о смене хозяина машины, так меня сразу вызвонила тетенька из почтовой страховой фирмы с предложением сделать страховку через них. Но на тот момент я уже уладил этот вопрос, поэтому отказался. Тетенька правда решила так легко не сдаваться и предложила застраховать и мою жизнь на случай, если у меня какая конечность отломается, например. Я отказался и от этого — работаю я, конечно, на опасном производстве, но парень рисковый.

На заметку. Когда на почту (электронную, разумеется) пришлют листик битуах хова, внимательно проверьте данные, которые в нем отпечатаны. В моей страховке допустили ошибку, и рядом с моим именем и фамилией вбили не ту машину. Это произошло из-за того, что у них в системе хранились данные о предыдущем авто владельца машины, которую я покупал. Ну и плюс израильская внимательность, которой не существует. Отъездил с этим листиком я два месяца, пока не начал писать статью. Тут-то и всплыла ошибка, и пришлось ехать переделывать в офис к страховщикам. Именно поэтому на фотографии не 2240 шекелей, а 30.

Шаг третий — тав ханая

Далее можно взять талон на парковку (таг ханая) в муниципалитете (ирие). Это вообще-то опционально, и талон вам могут не дать, если вы снимаете разделенную квартиру, в которой прописано много людей. Зачем этот талон нужен?

Я не знаю, есть ли такое в Москве или каких других крупных городах, но в Брянске этого не было. В Израиле я обнаружил разные бордюры. Есть обычные серые, есть бело-синие и есть бело-красные. Около серых парковка разрешена бесплатно.

В зонах с бело-синими — парковка разрешена платно и в определенные часы, а часто ещё и определенным людям, например, жильцам соседнего дома.

Обычно по этому поводу неподалеку висит дорожный знак, на котором все расписано.

Оплачивать парковку около бело-синих бордюров можно с помощью приложения Pango. Я сделал отдельную заметку по использованию этого приложения. Парковка около бело-красных бордюров запрещена.

Талон на парковку, получаемый в ирие, позволяет бесплатно парковаться около бело-голубых бордюров в определенных зонах, которые написаны на самом талоне. Я снимаю разделенную квартиру, поэтому талон этот получать не стал. Хотя, может, и стоило попытаться.

Чего мне стоило купить автомобиль в Израиле

Ну и напоследок самое интересное — подсчитаем, во что мне обошлась покупка. Мне удалось выгуглить пару статей, где новые репатрианты делились опытом покупки машин, и, почему-то выбор марки и цены они замалчивали. То ли критики боялись, то ли чего-то еще.

Лично я максималист и за прозрачность — делишься опытом, делись до конца. Кто-то не любит Nissan Almera? У вас все карты на руках для покупки чего-то лучше. Кто-то считает, что меня облапошили с ценой? Вперёд, потомственные торгаши, купите дешевле и расскажите, а я лайкну вашу историю.

За машинку хозяин хотел 17000 шекелей. Я не умею торговаться, поэтому просто спросил, сколько он готов скинуть. Он предложил 500 шекелей и я согласился, но уверен, что чуть больше наглости, и он скинул бы на тысячу.

Nissan Almera — 16500 шекелей

Аврат баалют — 109 шекелей ( его цена , как видно на фото , 218 шекелей , но мы разделили пополам)

его цена как видно на фото 218 шекелей но мы разделили пополам) Проверка на долги — 62 шекеля

Битуах хова + цад гимель — 2240 шекелей

Итого: 18911 шекелей. После продажи моей "пятнашки" и перевода денег у меня на руках было что-то около 20 тысяч шекелей с копейками. В эту сумму у меня получилось вложиться даже с упомянутой выше проверкой Фольксвагена, которая обошлась в 400 шекелей. Их было жалко потерять, но что уж тут.

Резюмируя

Стоит ли говорить, что я счастлив? Я хвастун, поэтому сказал это еще в первой строчке статьи. Разумеется, моя машина не статусная. Nissan Almera 2003 года в кузове седан — на таких в России ездят старички или, наверно, девушки, которым эту машину купили в качестве первой для обучения.

Тем не менее ощущения обалденные: автомат, кондиционер — о таком в моей "пятнашке" можно было только мечтать. Двигатель 1.8, вместо ремня ГРМ там цепь. Судя по форумам это круто тем, что не так часто надо менять, а плохо тем, что двигатель более шумный. Но после "пятнашки", я не слышу каких-то более сильных шумов, если бы сел после BMW, может и плевался бы. А вот кстати и он — мой первый автомобиль в Израиле — Nissan Almera.

Вложения в нее минимальны, хотя за несколько месяцев эксплуатации и рано о чем-то таком говорить. Единственное, что я уезжал в Россию на 20 дней, оставить машину было некому, и в ней помер аккумулятор. Установка нового с выездом мастера к моей машине обошлась мне в 450 шекелей. Досадно, но что делать.

Ну и мое личное наблюдение, в котором я вполне могу быть неправ, — цены на автомобили в Израиле таких лет вполне сопоставимы с такими же машинами и ценами на них в России. Так что если не считать страховки, то покупка авто в Израиле не есть что-то из разряда фантастики.

На этом колонка и заканчивается, чуть позже напишу небольшую заметку о Pango и о заправках. Если кого-то интересуют контакты и телефоны моей страховой компании, а так же отличного мастера Артура, специализирующегося на Ниссанах, и другого мастера, который заменял мне аккумулятор, прочитайте собщение ниже.

В качестве эксперимента решил разместить номера страховых в статье, а не отправлять их по каждому запросу на почту лично. Для получения необходимо репостнуть статью любым удобным образом.

[sociallocker id="1985"]

Страховой агент #1: 052-276-5676 / 08-6812742. Виктор Борухович.

Страховой агент #2: 03-9346746 Юлия Герман.

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Всем хороших машин и ровных дорог. И всегда возите с собой листик битуах хова, ришаен неига и ришаен рехев. Удачи.

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UPD: Если вдруг кто интересуется, то могу поделиться интересным фактом, актуальным на 20 марта 2016 г. Я писал, что мне нравится Toyota GT86. Официальный дилер их в Израиль не импортирует. Зато импортируют брата-близнеца Subaru BRZ. Так вот его цена в официальном салоне Subaru составляет 225000₪. При этом олимовскую скидку в салоне озвучили в 10000₪. По моим прикидкам, это какая-то неправдоподобная скидка, и нужно просто орать и топать ногами, чтобы они высчитали ее правильно, но картину космической цены это все равно меняет несильно. На Toyota Yaris скидка тоже до 10000₪. А вот на самую маленькую Toyota Aygo скидку не предоставляют вообще. Такие дела.

UPD2: Не так давно подошло время проходить техосмотр. О том, как несложно это было и сколько это стоило, читаем в новой заметке.

UPD3: Обновленная информация на 12 июля 2016. По отзывам пары человек, прочитавших статью, в некоторых случаях самостоятельно ввести из заграницы, а не купить автомобиль в Израиле, — шаг все же оправданный. Эта затея приобретает смысл, если машина достаточно дорогая, желательно стандарта Евро-5. Тогда разрыв между ценой на покупку такой машины в Израиле и всеми затратами с приобретением ее за рубежом и транспортировкой сюда действительно становится очень ощутимым.

UPD4: Читайте новую статью о том, как купить автомобиль в Израиле от автора Светланы Зискинд.

UPD5: Мой водительский стаж в новой стране перешагнул год и настало время поделиться некоторыми наблюдениями и заметками, касательно вождения в Израиле. Читайте — это интересно.